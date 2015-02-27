The Guardian: План ЕС по созданию энергетического союза выведет Путина на чистую воду

Об этом пишет Натали Нугайред в своей статье «План ЕС по созданию энергетического союза выведет Путина на чистую воду», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Кто из нас, граждан Европы, включает газ, чтобы приготовить что-нибудь и размышляет о том, что мы являемся частью огромной геополитической и экологической картины? Но так и есть. Энергетические дилеммы Европы берут начало в 1970 и 80-х, когда были приняты решения о строительстве огромной инфраструктуры газовых сетей, соединяющих запад континента с газовыми месторождениями Советского Союза. В то время, американские президенты Джимми Картер, а затем Рональд Рейган, выразили опасения, что такие планы отдадут контроль над европейскими союзниками Москве. Перенесемся в 2015 год и украинский кризис: недавнее сообщение о том, что Европе необходимо найти разумные способы использования энергии и избавиться от своей зависимости от российского «Газпрома», только что прозвучало от Европейской комиссии, вместе с документом о новой политике, с изложением планов по созданию европейского энергетического союза.

Одна из причин, почему Европа была так неэффективна в борьбе с Владимиром Путиным в том, что она никогда полностью не могла предугадать, до какой степени он будет использовать энергетическую карту, чтобы продвигать националистические цели России. Вопрос в том: может ли Европа сделать это сейчас?

Несложно понять, почему сторонники энергетического союза ЕС используют несколько высокопарную речь, чтобы продать свои идеи. Они представляют этот план как «наиболее амбициозный европейский энергетический проект со времен объединения угля и стали» 1950-х годов. В конце концов, энергетическая солидарность – это то, о чем в Европе шла речь с самого начала. То, что Франция и Германия делили уголь и сталь, по словам Роберта Шумана, одного из основателей Европейского проекта, было лучшим способом «сделать войну не только немыслимой, но и материально невозможной». Мир и процветание берут свое начало в региональной интеграции.

В прошлом году разразилась война в стране (Украина), через которую проходило большинство российского экспорта энергоносителей на своем пути к нашим домам. Ключевая особенность украинской стратегии Путина в том, чтобы убедиться, что эта транзитная страна никогда не сможет полностью избежать господства Москвы - и что «Газпром» никогда не потеряет возможность прямого контроля газопроводов Украины в Европу.

Брюссельская комиссия совершенно права, что настаивает на новом союзе. Энергетика должна быть, наряду со свободой передвижения людей, товаров и услуг, одним из ключевых факторов в ЕС. Это поможет в борьбе с поведением России, а также в борьбе с изменением климата. Это имеет огромное стратегическое значение. Тем не менее, этого еще не произошло - до сих пор - потому что проет так трудно построить политически, и он дорого обойдется.

В настоящее время, энергетикой управляют на государственном уровне - не на уровне ЕС. Основные страны, особенно Великобритания, Франция и Германия, имеют свои собственные взгляды о том, какой должна быть энергетическая политика, и все они разные. В Великобритании нерегулируемый рынок, много частных игроков, и нет зависимости от «Газпрома». Франция является весьма централизованной, с горсткой, контролируемых государством крупных игроков и 75% электроэнергии, вырабатываемой АЭС (что является проклятием для немцев). Германия не любит атомную энергию и хочет избавиться от нее, и предпочитает сжигать уголь, если у них закончатся газ или возобновляемые источники энергии. И у них исторически сложились хорошие отношения с «Газпромом». Польша сжигает много угля (она предпочитает его российскому газу), но поляки также хотят искать сланцевый газ. Они не слишком беспокоятся о парниковых газах. Список можно продолжить.

Энергетическая политика всей Европы – беспорядочная путаница. Но вопросы, которые были важны многие годы, необходимо пересмотреть. Слишком поздно выяснять, кто разрушил предыдущие шансы Европы на создание единой энергетической политики. Но у Германии в этом особая ответственность. Ее большие и мощные энергетические компании, E.ON и RWE, в начале 2000-х годов были первыми, кто заключил долгосрочные контракты с «Газпромом» без особых консультаций с европейскими партнерами. Позже, Германия в одностороннем порядке согласилась на российский газопровод «Северный поток», что страны Балтии и Польша могли воспринять только как попытку оказать на них геополитическое давление.

Новый план ЕС не ставит своей целью ликвидировать такие реалии, но он достаточно прагматичен, чтобы попытаться справиться с некоторыми из очевидных слабостей Европы. Поскольку энергетика была в основном внутренним вопросом, то соединительных газопроводов и сеток очень мало. Планируется построить больше. Это позволит компенсировать прекращение поставок - таких, как те, которые Россия создала в 2006 и 2009 годах, в результате чего тысячи восточноевропейских домов оставались без отопления в течение нескольких недель.

Другая идея заключается в диверсификации поставок энергоносителей, путем разработки Южного газового коридора, соединяющего Европу с Турцией и Центральной Азией, или путем создания хранилищ для сжиженного природного газа в северной Европе, которые могли бы служить резервом на случай еще одного газового кризиса с Россией.

Сложностей очень много. Некоторые инсайдеры энергетического бизнеса отмечают, что переговоры со страной Центральной Азии, такой как Туркменистан, похожи на посадку на другой планете. Один из них рассказал мне о встрече с 30 туркменскими чиновниками, которые сидели неподвижно за длинными столами в Зале народов столицы Туркменистана, не говорили ни слова, просто смотрели. Туркменистан является большим производителем газа, который продает такое же количество (газа) или в несколько раз больше различным покупателями (россиянам, китайцам, и т.д.).

История, которая получает меньше внимания, чем бедственное положение Украины из-за войны – или то, как Россия в очередной раз пытается «приструнить» ее с помощью газовых платежей - это история о том, что теперь почти все в Европе, в том числе немцы, рассматривают «Газпром» как угрозу безопасности. В течение нескольких лет «Газпром» переживал трудное время с ЕС, из-за антимонопольного производства по контрактам и ценообразованию, рейдов по его европейским офисам и отказов на разрешение некоторых проектов. Специальная статья «анти-Газпром» даже вошла в нормативный пакет ЕС в 2009 году, который требовал «разделения» электроэнергии и газовой промышленности.

У «Газпрома», как говорят некоторые эксперты (возможно, оптимистично), еще есть несколько друзей в Европе - за исключением, может быть, Виктора Орбана в Венгрии, но они не будут учитываться в полномасштабной картине.

Если Европа будет вести переговоры как один блок, она будет сильнее не только стратегически, но и окажется в более выгодном положении, чтобы подать пример выполнения своих целей по защите окружающей среды. Лучший способ, например, поощрять Польшу сократить использование угля – это убедить ее, что ее газовые потребности не станут объектом внешнего шантажа. После всей критики, которая обрушилась на институты ЕС, недавний план Брюсселя заслуживает поддержки.