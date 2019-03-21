Заседание ВР закрыто: нардепы рассмотрели более половины поправок к законопроекту о языке

Депутаты рассмотрели 1217 из 2082 поправок к законопроекту о функционировании украинского языка.

Заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты рассмотрели 1217 из 2082 поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

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Закрывая заседание, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что парламент продолжит работу завтра в 10.00.

При этом он не уточнил, будут ли рассматривать завтра поправки в законопроект о функционировании украинского языка, ведь каждую пятницу в парламенте проходит Час вопросов к правительству.

Как известно, рассмотрение законопроекта о функционировании украинского языка как государственного продолжается вторую неделю подряд. В минувшую пятницу поправки не рассматривались.