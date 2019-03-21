За две недели парламент рассмотрел только половину поправок к языковому законопроекту

В настоящее время народные депутаты рассмотрели 1045 из 2082-х поправок, поданных к законопроекту.

За две недели парламент рассмотрел только половину поправок, поданных к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

Читайте такжеВ Раде озвучили "время Х" для принятия закона об украинском языке

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время народные депутаты рассмотрели 1045 из 2082-х поправок.

Сейчас в сессионном зале находится чуть более 50 народных депутатов, хотя в 16.00, в начале вечернего заседания Верховной Рады табло показало регистрацию в зале 344 депутатов.

Как известно, парламентарии не могут рассматривать другие вопросы, пока не завершат рассмотрение данного законопроекта.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада вторую неделю подряд рассматривает поправки к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№ 5670-д).