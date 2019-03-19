"Как мертвому припарки": политолог объяснил, почему языковой закон не поможет Порошенко

Языковой законопроект, который находится на рассмотрении парламента, для действующего президента является чисто пиарным.

Вопрос языка является одним из основных лозунгов, который используется в предвыборной кампании Петром Порошенко.

Об этом пишет Кость Бондаренко, политолог и историк, директор Института украинской политики в своей колонке на "Главреде".

Он считает, что языковой закон, скорее всего, будет проголосован.

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"Если данный законопроект все-таки будет вынесен на голосование, но за него не проголосуют парламентарии, Порошенко будет всюду кричать о "реванше регионалов" и "происках пророссийских сил". Если же языковой закон будет принят, то, безусловно, Порошенко запишет его себе в актив. Если говорить о сути языкового законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении парламентариев, то он, действительно, является совершенно дискриминационным. Такой закон недопустим, с европейской цивилизационной точки зрения", - считает политолог.

Эксперт уверен, что нынешний языковой законопроект – чисто пиарный.

"Он прописан так, что даже в случае, если Рада примет его, его положения либо не будут выполняться, либо будут выполняться лишь выборочно. Если Верховная Рада примет языковой закон до президентских выборов, то в плане повышения рейтингов Порошенко это поможет "как мертвому припарки". Людям со столь низким рейтингом такие "припарки" мало чем способны помочь",- добавил Бондаренко.