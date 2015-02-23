Ефремов жалуется на электронный браслет, из-за которого к нему постоянно приезжают милиционеры

Также он добавил, что этот браслет часто срабатывает ложно и к нему домой приезжают правоохранители, чтобы убедиться, что он не сбежал, сообщает корреспондент УНИАН после завершения судебного заседания в Печерском районном суде.

Кроме того, Ефремов заявил, что не поддерживает контактов с экс-президентом Виктором Януковичем. Отвечая на вопрос журналистов, не является ли он «агентурой» Януковича, который недавно утверждал, что в Украине у него есть свои люди, с которыми он общается по телефону.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесении 3,6 млн грн залога.

18 февраля Ефремов сообщил, что Генпрокуратура объявила ему о подозрении в разжигании межнациональной розни.

В тот же день, 18 февраля, Генеральная прокуратура Украины заявила ходатайство о проведении судебного заседания по избранию меры пресечения Ефремову в закрытом режиме, поскольку материалы могут содержать тайну следствия».

Сегодня, 23 февраля, в заседании Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения Ефремову в рамках выдвинутого ему обвинения в разжигании межнациональной розни объявлен перерыв до 9.30 24 февраля. Перерыв объявлен в связи с необходимостью по требованию прокуратуры вызвать эксперта, который предоставил лингвистический вывод относительно высказываний Ефремова.