Суд по делу Ефремова объявил перерыв до 24 февраля

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен в связи с необходимостью по требованию прокуратуры вызвать эксперта, который представил лингвистическое заключение относительно высказываний Ефремова в сессионном зале ВР.

Читайте такжеПечерский суд начал заседание по делу ЕфремоваТаким образом, на следующее заседание приглашен эксперт - сотрудник СБУ, который должен объяснить суду свое экспертное заключение, приобщенное к делу Ефремова стороной обвинения.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога.

18 февраля Ефремов сообщил, что Генпрокуратура объявила ему о подозрении в разжигании межнациональной розни.

В тот же день, 18 февраля, Генеральная прокуратура Украины заявила ходатайство о проведении судебного заседания по избранию меры пресечения Ефремову в закрытом режиме, «поскольку материалы могут содержать тайну следствия».