Переговоры в Минске могут затянуться до утра
Уже больше четырех часов продолжаются переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и России в Минске.
Стороны пытаются договориться о мире на Донбассе, говорится в сюжете ТСН.
Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин собрались в новом дворце независимости Беларуси. Хозяином встречи является президент этой страны Александр Лукашенко.
Разговор происходит преимущественно за закрытыми дверями. О достижении результата должен свидетельствовать анонс совместного заявления участников переговоров.
Событие освещают более 500 представителей СМИ со всего мира.
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Российские журналисты уже успели опозориться скандальным поведением. Сначала один из представителей телевидения РФ начал выкрикивать оскорбительные слова в адрес Порошенко, а затем представитель пропагандистского канала LifeNews не нашел лучшего решения, как лаять, как пес, на украинских журналистов.
Сейчас с прессой участники встречи общаются мало.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что разговор происходит активно. На вопрос, что это означает, дипломат пояснил: "Это лучше, чем супер".
Вместе с тем другие участники российской делегации не исключают, что переговоры затянутся чуть ли не на всю ночь, а итоговый документ будет подписан в четверг, 12 февраля.