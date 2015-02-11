Переговоры в Минске могут затянуться до утра

Стороны пытаются договориться о мире на Донбассе, говорится в сюжете ТСН.

Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин собрались в новом дворце независимости Беларуси. Хозяином встречи является президент этой страны Александр Лукашенко.

Разговор происходит преимущественно за закрытыми дверями. О достижении результата должен свидетельствовать анонс совместного заявления участников переговоров.

Событие освещают более 500 представителей СМИ со всего мира.

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Российские журналисты уже успели опозориться скандальным поведением. Сначала один из представителей телевидения РФ начал выкрикивать оскорбительные слова в адрес Порошенко, а затем представитель пропагандистского канала LifeNews не нашел лучшего решения, как лаять, как пес, на украинских журналистов.

Сейчас с прессой участники встречи общаются мало.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что разговор происходит активно. На вопрос, что это означает, дипломат пояснил: "Это лучше, чем супер".

Вместе с тем другие участники российской делегации не исключают, что переговоры затянутся чуть ли не на всю ночь, а итоговый документ будет подписан в четверг, 12 февраля.