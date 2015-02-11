На переговорах в Минске обсуждаются детали документа по Украине

22:25, 11 февраля 2015
Политика
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На переговорах в Минске в расширенном формате в настоящий момент обсуждаются технические детали документа, который могут подписать по итогам саммита

REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в немецкой делегации.

«Сейчас стороны обсуждают технические детали документа», — сообщил собеседник агентства.

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С российской стороны в расширенных переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, его заместитель Георгий Карасин и помощник президента России Юрий Ушаков, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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