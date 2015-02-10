Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза – МИД Испании

Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо и Марфиль заявил на встрече с Петром Порошенко.

Читайте такжеЗапад имеет в своем арсенале "экономическую ядерную бомбу" для влияния на Россию - СМИ

Глава государства поблагодарил министра за позицию Испании в поддержке суверенитета и территориальной целостности и солидарность с Украиной.

«Я думаю, Испания очень хорошо понимает ситуацию в Украине, и то, насколько важно противодействовать терроризму», – сказал президент.

Президент проинформировал испанского министра об обстрелах террористами мирного Краматорска, города, который находится в 45 км от зоны боевых действий, в результате чего погибло много гражданских лиц и десятки ранены, из которых пятеро – дети.

Глава МИД Испании выразил президенту и украинскому народу соболезнования в связи террористической атакой на Краматорск, которая привела к человеческим жертвам. По словам министра, Испания очень хорошо понимает угрозы, которые несет терроризм.

Глава государства отметил тесную координацию усилий Украины с Германией и Францией относительно подготовки и проведения завтрашней встречи в «нормандском формате» в Минске.

Читайте такжеГлава МИД Испании оценил потери Евросоюза от санкций против России в 21 млрд евро

"Завтрашняя встреча в Минске – один из последних шансов объявить безусловное прекращение огня и отвести тяжелую артиллерию", – сказал президент.

По словам Порошенко, невозможно достичь прогресса в урегулировании ситуации, когда постоянно происходят ракетные обстрелы, такие, как сегодня в Краматорске.

Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо и Марфиль сообщил, что Испания выступает за единство Европейского Союза в его солидарности с Украиной.

"Вы можете на нас рассчитывать. Мы никогда не признаем никаких действий, которые противоречат Конституции вашего государства», - заверил министр.

Он также отметил, что Испания готова сотрудничать с Украиной в сфере экономических реформ.

"Мы знаем, какой высокой является политическая цена реформ, они нужны. Вы сейчас возглавляете наиболее прореформаторскую команду за всю историю Украины. Мы вас полностью поддерживаем", – заявил глава МИД Испании.

Читайте такжеКерри: США готовы выступить гарантом мирного процесса на Донбассе

Порошенко отметил важность того, что вместе с главой МИД Испании Украину сегодня посещает мощная группа представителей испанского бизнеса.

"Это именно то, чего мы ожидаем в это сложное время. Украина заинтересована и перспективна для бизнеса", – отметил президент.

Глава государства заверил, что страна прилагает огромные усилия, чтобы, несмотря на сложную ситуацию, проводить реформы – преодолеть коррупцию и создать благоприятный инвестиционный климат.