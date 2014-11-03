Китай заявил об уважении территориальной целостности Украины

"Китай последовательно выступает за невмешательство во внутренние дела других государств. Мы уважаем суверенитет и территориальную независимость Украины. Мы надеемся, что в сложившихся обстоятельствах все стороны смогут поддерживать режим прекращения огня… сохранять сдержанность и следовать начатому диалогу… действовать сообща, чтобы содействовать политическому разрешения конфликта", — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР, передает РИА Новости.

Читайте такжеИталия не признает "выборов" боевиков

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" «ЛНР» и «ДНР».

Официальный Киев, ЕС и США осудили проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» и не намерены признавать их итоги.

Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября отвечают Минским договоренностям.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова признать результаты «выборов» «народных советов» и глав «ДНР» и «ЛНР», которые "будут важны с точки зрения легитимизации власти".