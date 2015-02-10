Кучма прибыл в Минск на переговоры по Украине – СМИ
18:43, 10 февраля 2015Политика
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Экс-президент Украины Леонид Кучма прибыл в Минск на встречу контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Кучма уже прибыл в Минск / УНИАН
Об этом сообщают РИА Новости.
Напомним, ранее сообщалось, что помощник президента РФ Владислав Сурков планирует принять участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Украине во вторник в Минске.
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В то же время, стало известно, что лидеры "нормандской" четверки (Россия, Украина, Германия, Франция), договорились встретиться в среду в Минске при согласовании ряда позиций. Контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ и представители «ДНР» и «ЛНР») готовит условия и содержательное наполнение этого саммита.
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