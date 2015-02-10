Кучма прибыл в Минск на переговоры по Украине – СМИ

Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что помощник президента РФ Владислав Сурков планирует принять участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Украине во вторник в Минске.

Читайте такжеЗаседание контактной группы по Донбассу состоится сегодня в Минске после 17.00

В то же время, стало известно, что лидеры "нормандской" четверки (Россия, Украина, Германия, Франция), договорились встретиться в среду в Минске при согласовании ряда позиций. Контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ и представители «ДНР» и «ЛНР») готовит условия и содержательное наполнение этого саммита.