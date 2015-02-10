На встречу в Минск приедет "серый кардинал" Путина

11:57, 10 февраля 2015
Политика
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Помощник президента РФ Владислав Сурков планирует принять участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Украине во вторник в Минске, сообщил журналистам посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.

REUTERS

"Есть такая информация, думаю, что он (Сурков) прилетит", — сказал Суриков, пишет РИА Новости.

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Дипломат уточнил, что планируется участие Суркова в работе контактной группы. "Эта встреча — основная для того, чтобы состоялась завтрашняя (встреча "нормандской группы")", — сказал Суриков.

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