Одной из тем переговоров "нормандской четверки" станет создание демилитаризованной зоны – источник
Главными пунктами переговоров глав государств "нормандской" четверки станут отвод тяжелых вооружений и создание демилитаризованной зоны.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник на переговорах.
Ранее стало известно, что лидеры "нормандской" четверки (Россия, Украина, Германия, Франция), договорились встретиться в среду в Минске при согласовании ряда позиций. Контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ и представители «ДНР» и «ЛНР») готовит условия и содержательное наполнение этого саммита.
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"Главными предметами "нормандской" четверки станут отвод тяжелых вооружений, создание демилитаризованной зоны и начало перманентного диалога между Киевом и Донбассом", — сказал источник.
По его словам, именно с этими предложениями приехали в Москву лидеры Германии Ангела Меркель и Франции Франсуа Олланд.