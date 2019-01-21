Почему вероятность появления иностранных наблюдателей в Керченском проливе – нулевая

По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, российский президент Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель отправить немецких и французских наблюдателей в Керченский пролив.

Однако на данный момент вероятность того, что иностранные наблюдатели действительно появятся в Керченском проливе – нулевая.

Причина – проста: до сих пор действует Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно данному договору, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации.

Соответственно, никто из иностранных партнеров Украины до тех пор, пока Азовское море и Керченский пролив находятся в совместном пользовании Украины и России, и пока нынешние споры остаются внутренними проблемами Украины и России, не будет рисковать своими людьми, направляя их в Керченский пролив или Азовское море.

Сохраняя этот договор, Украина сама консервирует сложившуюся в Керченском проливе и Азовском море ситуацию и не выводит ее на международный уровень. Киев пытается заставить весь мир решать эту проблему, но при этом сам не пытается этого делать. И пока действует двусторонний российско-украинский договор, никто из иностранцев сюда не сунется. Это – нормы дипломатии и международного права: не вмешиваться во внутренние дела государств.

Так что в данной ситуации сам Киев тормозит процесс введения наблюдателей в Керченский пролив.

Соответственно, никто из иностранных партнеров Украины до тех пор, пока Азовское море и Керченский пролив находятся в совместном пользовании Украины и России, и пока нынешние споры остаются внутренними проблемами Украины и России, не будет рисковать своими людьми, направляя их в Керченский пролив или Азовское море

Ведь до инцидента, который произошел возле Керченского пролива 25 ноября прошлого года, украинские суда худо-бедно проходили через Керченский пролив, причем и гражданские, и военные суда (военных кораблей мы туда не посылали, но судна ВМС проходили), и никто их не останавливал. Поэтому я даже не сомневаюсь в том, что в переговорах с Меркель Путин действительно высказал готовность ввести иностранных наблюдателей в Керченский пролив и согласился хоть на переходе посадить этих наблюдателей, потому что украинские суда как ходили, так и будут ходить через пролив.

Я думаю, что украинская сторона не будет делать ничего для реализации данного сценария, даже увидев готовность немцев и французов быть наблюдателями и даже услышав о согласии Путина на такой вариант. Почему? Потому что Петр Алексеевич и так прекрасно знает ситуацию и общается с Путиным столько, сколько они оба того захотят. У них прямая телефонная связь, из кабинета в кабинет (и открытая, и закрытая). Не забывайте, что кабинет Порошенко – это кабинет секретаря ЦК Украины, а кабели правительственной связи остались и прекрасно функционируют до сих пор…

Почему украинская сторона на самом деле не хочет иностранных наблюдателей в Керченском проливе? Эти причины просты: зависимость руководства Украины от России. Причем прямая зависимость. И очень сильная.

Почему украинская сторона на самом деле не хочет иностранных наблюдателей в Керченском проливе?

И пока не изменится политика Украины в этом отношении, никаких подвижек по разрешению данного вопроса не будет, и никаких наблюдателей в Керченском проливе мы не увидим.

На сегодняшний день перспектива того, что в Керченском проливе появятся иностранные наблюдатели, немцы и французы – нулевая. «Лакмусовой бумажкой» может быть ситуация с украинскими моряками, которые сейчас оказались в российских тюрьмах. Ведь Украина до сих пор официально не сказала, что это было – вооруженный конфликт, вооруженный инцидент, пиратский захват или дружеское недоразумение. Когда начнут появляться конкретные оценки случившегося – юридические, официальные, тогда и можно будет ожидать каких-то подвижек. А пока что все это – просто «пляски вокруг костра».

Олег Жданов, военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса