Уже в нескольких поместных православных церквях начался процесс признания ПЦУ – Порошенко

По словам президента, среди 15 поместных православных церквей «уже есть очень яркая звездочка нашей церкви».

Президент Петр Порошенко заявляет, что уже в нескольких поместных православных церквях начался процесс признания новосозданной Православной церкви Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время молебна в Свято-Михайловском кафедральном соборе в Житомире.

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«То, что происходит сейчас, и та поддержка, которую демонстрирует украинский народ, еще раз убеждает меня, что все будет хорошо, и церковь наша будет только расти как безусловно каноническая. И вслед за вселенским патриархом остальные поместные церкви будут признавать (ПЦУ), уже в нескольких из них процесс начался», - сказал Порошенко.

По его словам, среди 15 поместных православных церквей «уже есть очень яркая звездочка нашей церкви».

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.