"Чтобы не пролилась кровь": Порошенко объяснил важность закона о переходе приходов в ПЦУ

По словам президента, этим законом упорядочивается механизм перехода приходов.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие украинским парламентом закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)" (№ 4128-д), заявив, что он нужен для того, чтобы не пролилась кровь.

Читайте такжеПереход приходов в ПЦУ: Рада приняла важный закон об изменении подчиненности религиозных общин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время молебна в Свято-Михайловском кафедральном соборе города Житомир.

«Я благодарю Верховную Раду, которая несколько минут назад приняла закон, которым упорядочивается механизм перехода (приходов). Для чего это делается? Для того, чтобы, не дай Бог, не пролилась кровь», - заявил он.

«Закон должен все урегулировать - если две трети прихода собрались и на открытом голосовании присоединились к новой церкви - кто может остановить народ? Без вмешательства властей», - добавил глава государства.

По словам президента, каждый день новые приходы присоединяются к ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, 17 января Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)" (№ 4128-д).

За принятие в первом чтении и в целом как закона проголосовали 229 народных депутатов Украины.

Законом вносятся изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", которыми определено, что религиозная община по своему усмотрению принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением).

В законе указано, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины. Такое общее собрание религиозной общины может созываться ее членами. Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимых для признания полномочным общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом (положением).

Определено, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.