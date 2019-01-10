В новой украинской церкви прокомментировали слухи о недействительности таинств, осуществленных в УПЦ МП (видео)

Слухи о необходимости перекрещивания или перевенчивания распространяют из России.

В Украине ходят слухи о неканоничности таинств, свершившихся в церквях Московского патриархата.

Об этом говорится в сюжете "Завтрака с 1+1". В соцсетях шутят о возрождении Православной церкви Украины. Мол, все таинства, включая крещение и венчание, совершенные в храмах Московского патриархата – отныне недействительны.

В самой ПЦУ уверяют: признают святость всех церквей. И просят: ни в коем случае не перекрещивать ребенка и не перевенчиваться.

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"Хотя были случаи, когда ребенка крестили в Киевском патриархате, а в Московском патриархате говорили: это таинство является недействительным, давайте крестить. И это неправильная позиция. И это как раз является греховно, когда перекрещивали", - рассказывает клирик трапезного храма Софии Киевской Иван Сидор.

По его словам, слухи о необходимости перекрещивания или перевенчивания распространяют из России. Те, кто не заинтересован в независимости украинской церкви.

"Я могу сравнить также с теми заявлениями, что вот сейчас будут переходить приходы, будет пролития крови, будут заставлять людей силой. Чуть ли не под дулами автоматов переходить. Опять же, это говорят только те люди, те силы, те журналисты, которые отстаивают интересы русской церкви. Для нас лучше, чтобы переход был свободный и мирный", - уверяет священник.

После Объединительного собора и образования Поместной церкви, произошедшего в Киеве 15 декабря, в разных регионах Украины начались переходы приходов из церквей Московского патриархата в единую Православную церковь Украины. Уже подтверждено почти 50 таких случаев.