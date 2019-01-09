Процесс идет: почти десять приходов бывшей УПЦ МП объявили о переходе в ПЦУ

В Винницкой, Волынской и Хмельницкой области 9 приходов бывшей УПЦ МП перешли в поместную церковь.

Еще девять приходов бывшего Московского патриархата (УПЦ МП) перешли к Православной церкви Украины.

На Хмельнитчине к Поместной церкви присоединились шесть религиозных общин УПМ МП в Изяславском районе, сообщил митрополит Антоний Махота. Об этом пишет ТСН.

По его словам, настоятелем во всех шести приходах протоиерей Виталий Олейник. Речь идет о православные общины сел: Тележинцы, Закружцы, Пильки, Сухуженцы, Чижовка и Выселки.

На Винничине еще две религиозные общины Московского патриархата решили присоединиться к Поместной церкви. В селе Победа Козятинского района был проведен опрос, во время которого более 300 жителей высказались о присоединении к ПЦУ.

"Настоятель храма, что строится в селе, протоиерей Владимир Ратошнюк, пока не определился окончательно и не поддержал решение своей паствы, потому верующие обратились в Винницкой епархии ПЦУ с просьбой назначить им нового настоятеля. По благословению митрополита Винницкого и Барского Симеона, общиной временно будет окормлять настоятель храма с. Махновки протоиерей Андрей Кипер", - сообщает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.

Также к Поместной церкви присоединились верующие села Пузырьки Козятинского района. Их настоятель не поддержал единогласного решения своей паствы, поэтому в селе назначен новый настоятель – протоиерей Виктор Боднар.

Еще один приход УПЦ МП перешла к ПЦУ на Волыни. Соответствующее решение приняли настоятель и прихожане Свято-Рождество-Богородичного храма села Мерва Гороховского района, сообщает Район.Горохов.

"Мысль о переходе у нас появилась давно, но мы ждали Томоса от Вселенского Патриарха. Когда 5 января Томос был подписан, а 6 января вручено мирополиту Епифанию, мы после Рождественской службы собрались на собрание и община единогласно проголосовала за переход к Православной Церкви Украины. У нас есть протокол собрания, все задокументировано. Я уже написал соответствующее письмо митрополиту Волынскому и Луцкому Михаилу", - рассказал настоятель храма Павел Клицук.