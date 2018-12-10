Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против России из-за ее агрессии в Керченском проливе

Руководители МИД стран Евросоюза планируют обсудить параметры комплексного ответа ЕС на агрессивные действия России.

В понедельник, 10 декабря, состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, посвященное агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях и реакции Евросоюза на них.

В заседании примет участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Климкина в Брюссель пригласила глава европейской дипломатии Федерика Могерин, а вопрос об обострении ситуации в Керченском проливе и Азовском море включили в повестку дня заседания Совета ЕС.

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Руководители МИД государств Евросоюза планируют обсудить параметры комплексного ответа ЕС на агрессивные действия России, включая ужесточение санкций, а также пути содействия Украине в освобождении украинских военнопленных.

Совет ЕС также должен согласовать шаги для поддержки украинского Приазовья, которое страдает от последствий российской агрессии на суше и на море.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".