Украинским морякам в «Матросской Тишине» не передали письма от родителей – журналист

Вручение писем задерживается «в связи со следственными действиями, или по причинам, связанным с внутренним распорядком учреждения».

Раненым украинским морякам, содержащимся в медицинском блоке московского СИЗО «Матросская тишина» так и не доставили письма от родителей, сообщила журналист Виктория Ивлева.

Соответствующий ответ от администрации СИЗО Ивлева опубликовала в Facebook.

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«Письма морякам, увы... Вот такие три одинаковых ответа мы получили сегодня про письма от родителей, отправленные позавчера по системе электронных писем ФСИН -письмо в Матросскую Тишину. Даже комментировать не могу», - указала она.

В предоставленном журналисткой скриншоте ответа почтовой системы ФСИН указывается, что вручение одного из писем получателю задерживается «в связи со следственными действиями, или по причинам, связанным с внутренним распорядком учреждения».

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".