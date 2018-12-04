В Раде снова хотят принять закон, оправдывающий санкции против СМИ

По словам главы НСЖУ, нардепы предлагают предоставить Раде право требовать от СНБО прекратить вещание украинских телеканалов, которых заподозрят в "информационной поддержке терроризма".

Сегодня, 4 декабря, в Верховной Раде будут приняты попытки внести в повестку дня законопроект №9275, который "освящает" применение Закона "О санкциях" в отношении украинских телеканалов.

Об этом заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

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По словам Томиленко, народные депутаты от БПП и "Народного фронта" предлагают предоставить Верховной Раде право требовать от СНБО прекратить вещание украинских телеканалов, которых заподозрят в "информационной поддержке терроризма". При этом определение "информационной поддержки" является нечетким и позволит власти применять этот закон для политической цензуры, а не для защиты информационной безопасности страны.

"Очевидно, что после критики в Украине и мире голосования в парламенте с требованием ввести санкции в отношении двух украинских телеканалов - 112 и NewsOne - во властных кабинетах сделали выводы. И решили расширить правовое поле до тех масштабов, которые сделают законными политические решения в Верховной Раде против украинских СМИ", - отмечает глава НСЖУ.