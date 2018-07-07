В ОБСЕ призвали ВР пересмотреть закон о цензуре

В организации считают, что документ может повлиять на распространение онлайн-контента в Украине.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу законопроекта № 6688, из-за которого сайты СМИ можно будет блокировать без решения суда. Об этом заявил представитель организации по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир.

"Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ", - приводит пресс-служба ОБСЕ его цитату, пишет ТСН.иа.

В тексте говорится, что проект закона, среди прочего, предоставляет дополнительные полномочия правоохранительным органам Украины, особенно в отношении блокировки доступа к различным видам онлайновых информационных услуг.

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"Хотя я разделяю проблемы национальной безопасности Украины, проект законопроекта должен тянуть за собой конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности, пропорциональности и необходимости и избегать применения чрезмерно широких и чрезмерных мер, влияющих на распространение онлайн-контента в Украине," - сказал представитель ОБСЕ, добавив, что в законопроекте отсутствуют положения, обеспечивающие эффективный судебный надзор и должный процесс в отношении решений о блокировании доступа.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада направила на доработку законопроект № 6688, который в СМИ уже успели окрестить диктаторским. Документ предусматривал возможность без решения суда блокировать любые сайты в 48 часов.