Астролог спрогнозировал, будет ли у Януковича третья "ходка"

Доживать свой век президент-беглец будет или в России, или в Израиле, считает астролог.

Не так давно президент-беглец Виктор Янукович не смог выступить в суде с последним словом, потому что, по словам его адвоката, получил серьезную травму во время игры в теннис.

По мнению астролога Влада Росса, эта информация не отвечает действительности, передает "Главред".

"В гороскопе Януковича нет ничего указывающего на то, что с ним нечто подобное могло случиться. Более того, в его гороскопе на этот и следующий год со здоровьем у него все должно быть более-менее нормально. Янукович – Рак (родился 9 июля 1950 года, – Ред.), и его годовой гороскоп "включился" летом. Скажу даже больше: Янукович, похоже, начал вести правильный здоровый образ жизни и действительно ходит на теннис. Но на самом деле не было никаких травм – это было не более, чем "воспаление хитрости", - рассказал астролог.

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Кроме того, по прогнозу Росса, беглому президенту не грозит тюрьма – в его гороскопе нет опасности оказаться за решеткой.

"Суд над ним идет заочно, точно так же – заочно – его осудят, точно так же – заочно – он и будет "отбывать наказание". Зато в Украину после этого ему точно нельзя будет заехать…Так что не ждите, Януковича не посадят", - добавил он.

Доживать свой век Виктор Янукович будет или в России, или в Израиле, считает эксперт.

"Он вполне может оказаться в Израиле. Насколько я знаю, кто-то из близких Януковича был белорусским евреем, по отцу он белорус. Потому не исключаю, что после смены власти в России Янукович сделает израильское гражданство и будет жить в Израиле. А Израиль его не выдаст", - резюмировал Росс.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович был дважды судим. Первый раз в 17 лет Янукович сел в кременчугскую колонию за грабеж. Тогда он не отсидел и две трети положенного срока, его досрочно освободили через несколько месяцев. Вторую судимость (на 2 года) Янукович получил за месяц до своего 20-летия за телесные повреждения средней тяжести.

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