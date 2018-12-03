"Ему надо быть осторожным": астролог составил гороскоп для Олега Ляшко

В 2019 году главный "радикал" Украины точно не уйдет в политическое небытие.

Астролог Влад Росс составил гороскоп для одного из самых одиозных и скандальных политиков Украины, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который 3 декабря отмечает свой день рождения.

"В его годовом гороскопе четко просматривается выгодное положение планет – они все наверху, что говорит о том, что, скорее всего, Ляшко не уйдет в небытие в следующем году", - отметил астролог в комментарии "Главреду".

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По словам Росса, осенью 2019 года у Ляшко будут прекрасные шансы вновь войти со своей партией в парламент. Да и в целом, судя по тому, насколько в его гороскопе благоприятное расположению планет, осенью во многих сферах у него будет сохраняться хорошая ситуация. В частности, его ждут удачные финансовые вложения. Да и недостатка в деньгах у главного "радикала" страны что на президентских, что на парламентских выборах не будет", - добавил эксперт.

Если говорить о возможном результате Олега Ляшко на президентских выборах, то, по прогнозам астролога, он по итогам голосования точно займет четвертое-шестое место.

"Однако я бы посоветовал Олегу Ляшко быть осторожным в дни майских праздников в 2019 году. В частности, он должен быть бдительным, занимаясь какими-то активными видами отдыха, например, прыгая с парашютом. Также ему надо быть осторожным, чтобы не утонуть или не отравиться. Да и в целом, в конце весны и начале лета у Ляшко по гороскопу высок риск возникновения какой-то травмоопасной ситуации, в связи с этим я бы также рекомендовал ему быть осторожным в дороге", - резюмировал Росс.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для Юлии Тимошенко, которая 27 ноября отмечала день рождения.