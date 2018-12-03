В Раде назвали плюсы от введения военного положения в Украине

Весь мир должен понять, насколько сейчас серьезная и трагическая ситуация для Украины, считает нардеп.

Впервые за 4,5 года войны против России, Украина, наконец, получила прямой, открытый и признанный самой РФ акт военной агрессии. Необходимо воспользоваться этим фактом для введения военного положения и привлечения внимания Европы.

Такое мнение высказал народный депутат Александр Бригинец (БПП), передает «Обозреватель». По его словам, именно реагируя на введение военного положения, много стран мира более серьезно отнесутся к российско-украинскому конфликту.

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"Помните 2014 год, когда некоторые политические лидеры кричали: ни в коем случае не стрельните там, потому что мы выборы сорвем и для нас выборы – это самое важное. И тогда, в марте 2014 года, военное положение не было введено в том числе и потому, что многие политики хотели, чтобы состоялись президентские выборы и они там победили", – напомнил Бригинец.

Он добавил, что еще одной причиной, по которой так и не было введено военное положение в 2014 году, был тот факт, что и.о. президента не имел права вносить подобные указы, поскольку согласно Конституции право на это есть только у президента Украины.

"И, к сожалению, в тот момент, когда была открытая, а потом и признанная, агрессия РФ против Украины в Крыму, военное положение не было введено. Потом начались события на Донбассе, от которых Россия открестилась, она притворялась помощником, гарантом, кем угодно, но она не признавала своего военного присутствия", – добавил депутат.

"И вот сегодня, спустя четыре года после тех событий, мы имеем факт признания Россией своей агрессии против Украины. В этой ситуации Украина должна была как-то отреагировать. Как по мне, наиболее адекватной реакцией является введение военного положения и все дальнейшие действия, которые выходят из него", – подчеркнул Бригинец.

Он акцентировал внимание на том, что весь мир должен понять, насколько это серьезная и трагическая ситуация для Украины. А введение военного положения как раз является одним из соответствующих сигналов.

"Когда другие страны увидят, как мы реагируем на эту проблему, их позиция тоже обострится. А то когда они смотрят по телевизору, как наши депутаты выступают против введения военного положения... ну как им рассказать, что нардепы торгуются за порядок выступлений?!" – возмутился народный депутат.