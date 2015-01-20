"Киборги" продолжают удерживать новый терминал Донецкого аэропорта – штаб

09:47, 20 января 2015
Политика
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Силы АТО продолжают удерживать новый терминал Донецкого аэропорта, больше информации не разглашается.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин на брифинге в Киеве.

По его словам, «после того, как рухнули межэтажные перекрытия, наши военные продолжают удерживать (новый терминал Донецкого аэропорта - УНИАН)».

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«В настоящее время информация относительно того, что происходит именно сейчас, в этот момент, пока что не разглашается», - сказал Матюхин.

Как сообщал УНИАН, 19 января советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook написал, что боевики взорвали перекрытия второго этажа нового терминала Донецкого аэропорта, в результате чего много украинских бойцов получили ранения.

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