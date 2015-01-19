Зарплата сотрудников новой патрульной службы в Киеве составит 6-8 тысяч гривен - МВД

Об этом сообщила заместитель министра МВД Эка Згуладзе, сообщает Еспресо.TV.

Она отметила, что новая служба сможет гарантировать сотрудникам принципиально новую для Украины систему охраны правопорядка, профессиональную подготовку по международным стандартам, стипендию во время обучения (около 2 тысяч гривен), престижную стабильную работу и достойную зарплату в 6-8 тысяч гривен, новую униформу и новый служебный автомобиль, перспективу карьерного роста.

Читайте такжеВ коалиционном соглашении предусмотрена ликвидация ГАИ и некоторых спецподразделений

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков уже сообщил, что министерство начинает создавать новую патрульную службу вместо ГАИ, желающие работать в патрульной полиции Киева уже могут подавать заявки.