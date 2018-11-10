Посольство США указало, кому выгодны выборы на оккупированном Донбассе

В посольстве США в Украине заявили, что выгоду от завтрашних бутафорских "выборов" будут иметь лишь приспешники России.

Запланированные на 11 ноября выборы в ОРДЛО являются бутафорскими.

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Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, обнародованном в "Твиттере". "Выгоду от завтрашних бутафорских "выборов" будут иметь лишь приспешники России на востоке Украине, а не украинский народ. Жители Донбасса должны отвергнуть этот фарс и отказаться от участия в нем", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября в ОРДЛО запланированы выборы. Их осудили в США и Евросоюзе. В субботу 10 ноября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что реакцией на проведение фейковых "выборов" на Донбассе станет усиление международных санкций.

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, соответствующая работа с партнерами уже ведется официальным Киевом.

Накануне посольство США в Украине также заявило, что реальные местные выборы на востоке Украины должны были бы контролироваться ОБСЕ и соответствовать украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. "Бутафорские "выборы" 11 ноября для фиктивных субъектов, которые поддерживаются Россией, не отвечают ни одному из этих условий", - отметили в посольстве США.