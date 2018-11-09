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Россия потратила 100 миллионов рублей на псевдовыборы в ОРДЛО

20:25, 09 ноября 2018
Политика
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Страны Евросоюза заранее назвали эти выборы незаконными / Сайт боевиков

Это данные СБУ.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Страны Евросоюза заранее назвали эти выборы незаконными. Служба безопасности Украины заявляет, что россияне уже даже назначили победителей гонки.

СБУ призывает украинцев не принимать участие в псевдовыборах и напоминает об уголовной ответственности за подобные действия.

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Новость в сюжете: Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
Теги: #Донбасс#выборы