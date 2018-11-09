Россия потратила 100 миллионов рублей на псевдовыборы в ОРДЛО

СБУ призывает украинцев не принимать участие в псевдовыборах и напоминает об уголовной ответственности за подобные действия.

Из российского бюджета 100 миллионов рублей на псевдовыборы в ОРДЛО уже потратила Москва. Это данные СБУ. Читайте такжеИсторик объяснил, как избавиться от инфекции "русского мира" Об этом говорится в сюжете ТСН. Страны Евросоюза заранее назвали эти выборы незаконными. Служба безопасности Украины заявляет, что россияне уже даже назначили победителей гонки. СБУ призывает украинцев не принимать участие в псевдовыборах и напоминает об уголовной ответственности за подобные действия.

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