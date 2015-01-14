Могерини: Никаких изменений в позиции ЕС о непризнании аннексии Крыма - не в этом тысячелетии

Об этом она заявила в среду в Страсбурге в Европейском парламенте во время обсуждения ситуации в Украине, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Я не отметила в ходе дискуссии, но об этом я говорила неоднократно, это также является нашей официальной позицией, что не будет никаких изменений относительно нашей политики в отношении непризнания незаконной аннексии Крыма. Это совершенно четко - вы не меняете границы силой - не на этом континенте, не в том веке, не в тысячелетии. Вы этого не делаете», - заявила Могерини.

Неизменной остается позиция ЕС и относительно санкций в отношении России.

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«Нас объединяет необходимость удерживать давление на Россию. Может, я не была четкой в своем вступительном слове, потому что мы не начинаем (встреча - УНИАН) с нуля, а с того, на чем мы остановились во время нашей последней встречи. Но понятно, что санкции в отношении России на месте. Они работают экономично. Работают ли они политически? Возможно, они также начнут работать. Также понятно, и мы об этом неоднократно говорили, что любые решения относительно санкций будут базироваться на конкретном развитии на месте. Ни у кого в этом отношении не может быть сомнений», - подчеркнула Высокий представитель.

Вместе с тем, Могерини отметила, что «это не значит, что мы не должны говорить (с Россией - УНИАН)». «Трудно вести переговоры, если вы не говорите с теми, с кем вы должны вести переговоры. Украинцы и русские говорят друг с другом, и мы со своей стороны должны поддерживать этот диалог», - подчеркнула она.

При этом Верховный представитель отметила, что ее роль заключается в поддержке «любых форм и форматов диалога, которые помогут нам и украинцам вместе с Россией двигаться вперед до положительного результата - решении конфликта, основанном на уважении и восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности и уважения международных принципов и права».

Могерини также считает, что в ЕС едины относительно поддержки Украины на разных уровнях - политическом, уровне безопасности, гуманитарном уровне.