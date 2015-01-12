Глава МИД Латвии: путь к миру в Украине будет долгим и сложным
17:56, 12 января 2015Политика
1822 0
Из-за «серьезных разногласий» сторон переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса будет сложным и длительным.
REUTERS
Такое заявление министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сделал после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает радио "Свобода".
Читайте такжеВ ЕС обсудят вопрос отношений с Россией 19 января
Эдгарс Ринкевичс заявил, что ситуация в Украине имеет крайне важное значение для развития сотрудничества между ЕС и Россией. Он также отметил, что 19 января главы МИД стран ЕС обсудят вопросы отношений с Россией и «урегулирования ситуации в восточной Украине».
Встреча Эдгарса Ринкевичса с Сергеем Лавровым состоялась за несколько часов до переговоров в Берлине в «нормандском формате» министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter