Глава МИД Латвии: путь к миру в Украине будет долгим и сложным

Такое заявление министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сделал после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает радио "Свобода".

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Эдгарс Ринкевичс заявил, что ситуация в Украине имеет крайне важное значение для развития сотрудничества между ЕС и Россией. Он также отметил, что 19 января главы МИД стран ЕС обсудят вопросы отношений с Россией и «урегулирования ситуации в восточной Украине».

Встреча Эдгарса Ринкевичса с Сергеем Лавровым состоялась за несколько часов до переговоров в Берлине в «нормандском формате» министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.