Климкин прибыл в Берлин на встречу в "нормандском формате"

Об этом он написал в "Твиттере". "Опять в Берлине. Нормандский формат. Нам нужен результат", - написал Павел Климкин.

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Знову у Берліні. Нормандський формат. Нам потрібен результат. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 12, 2015

Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине запланирована встреча глав министерств иностранных дел стран так называемой "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России. Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и Сергей Лавров согласовали дату встречи во время телефонных переговоров в пятницу, 9 января.