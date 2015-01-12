Климкин прибыл в Берлин на встречу в "нормандском формате"

16:34, 12 января 2015
Политика
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Министр иностранных дел Павел Климкин прибыл в Берлин для участия во встрече министров иностранных дел "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

REUTERS

Об этом он написал в "Твиттере". "Опять в Берлине. Нормандский формат. Нам нужен результат", - написал Павел Климкин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине запланирована встреча глав министерств иностранных дел стран так называемой "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России. Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и Сергей Лавров согласовали дату встречи во время телефонных переговоров в пятницу, 9 января.

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