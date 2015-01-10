Контактная группа провела видеоконференцию с боевиками

В сообщении ОБСЕ говорится, что после встречи министров 5 января и перед вероятной встречей глав государств в нормандском формате в Астане контактная группа "встретилась 8 и 9 января, и провел очередной раунд консультаций с представителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей в виде видеоконференции 9 января", пишет Украинская правда.

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Как сообщается, обсудили такие вопросы:

выполнение минских договоренностей, "с особым акцентом на установлении устойчивого прекращения огня";

освобождение остальных заложников и незаконно задержанных лиц;

гуманитарная помощь, экономические и социальные вопросы.

"Работа над этими вопросами будет продолжена", - заявили в ОБСЕ.