Контактная группа провела видеоконференцию с боевиками
После встречи глав МИД "нормандской четверки" состоялась встреча трехсторонней контактной группы Украины, России и посредника ОБСЕ.
В сообщении ОБСЕ говорится, что после встречи министров 5 января и перед вероятной встречей глав государств в нормандском формате в Астане контактная группа "встретилась 8 и 9 января, и провел очередной раунд консультаций с представителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей в виде видеоконференции 9 января", пишет Украинская правда.
Читайте такжеВ ОБСЕ заявили о готовности наблюдать за ротацией «киборгов» в Донецком аэропорту
Как сообщается, обсудили такие вопросы:
выполнение минских договоренностей, "с особым акцентом на установлении устойчивого прекращения огня";
освобождение остальных заложников и незаконно задержанных лиц;
гуманитарная помощь, экономические и социальные вопросы.
"Работа над этими вопросами будет продолжена", - заявили в ОБСЕ.