Появились подробности совещания Совбеза РФ, на котором Путин поднял вопрос православной церкви в Украине

Песков прокомментировал обсуждение российским Советом безопасности во главе с Путиным "положения Русской православной церкви в Украине".

В Кремле поставили знак равенства между УПЦ МП и Русской православной церковью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение российским Советом безопасности во главе с главой российского государства «положения Русской православной церкви в Украине».

«Мы говорили о том, что состоялся обмен мнениями. Вы знаете, что есть Русская православная церковь в Украине и, конечно, решения, которые обсуждались в Стамбуле на Вселенском патриархате, они так или иначе способны оказать влияние на жизнь Русской православной церкви в Украине. Вот эта тема как раз обсуждалась», заявил Песков журналистам.

На уточняющий вопрос УНИАН, он заметил, что речь идет о церкви, которая относится к Московскому патриархату.

«Мы не говорим о той церкви, которую в Московском патриархате считают раскольнической», - добавил Песков.

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12 октября в Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем», но не намерены вмешиваться в «межцерковный диалог».

На вопрос УНИАН, будет ли светская власть РФ предпринимать практические решения по этому поводу, Песков ответил: «Светская власть в России, безусловно, не может вмешиваться в межцерковный диалог, и никогда этого не делала, и не будет этого делать дальше, но поскольку православие является одной из религий, которое исповедуется в РФ, то, конечно, все, что происходит в мире православия, является темой повышенного внимания со стороны государства, но о вмешательстве государства в эти процессы речи идти не может».

На вопрос российских журналистов о том, что якобы «радикальные группировки» намерены захватывать храмы УПЦ МП, и как на это будет реагировать Кремль, Песков ответил: «Если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и понятная позиция».

12 октября президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви в Украине.

11 октября по результатам заседания синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.