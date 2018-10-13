Лавров увидел в действиях Вселенского патриархата в отношении Украины "провокации при поддержке США"

Действия Вселенского патриарха Варфоломея І по предоставлению автокефалии православной церкви в Украине - "провокация", которую поддерживают Соединенные Штаты, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал нынешние действия Вселенского патриарха Варфоломея І относительно намерений предоставления Томоса украинской православной церкви "провокациями".

Российский министр также уверен, что эти действия совершаются "при прямой публичной поддержке из Вашингтона". Об этом Лавров заявил в интервью нескольким французским СМИ, пишет DW.

По мнению Лаврова, для проведения такой "провокации" привлекли две "раскольнические церкви", имея в виду Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ).

Именно в интересах этой "провокации" Вселенский патриарх Варфоломей І и созвал на днях Священный Синод, где "признал каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольнические церкви", - настаивает Лавров.

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Доказательством поддержки США таких действий Варфоломея глава МИД РФ считает то, что представитель США по вопросам церковных отношений прямо приветствовал решение Патриарха Варфоломея. Еще одним фактором в пользу теории о приверженности Вашингтона до нынешних церковных событий Лавров назвал заявления по этому поводу спецпредставителя США по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Курта Волкера.

Напомним, накануне Синод Вселенского патриархата снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Кроме того, было признано незаконным переход Киевской митрополии во второй половине XVII века под юрисдикцию Московского патриархата.

Сразу после провозглашения этого решения Филарет заявил о намерениях провести уже в ближайшее время объединительный собор украинских церквей. В то же время в РПЦ пригрозили разорвать евхаристическое общение с Константинополем в ответ на такие шаги.