Вселенский патриархат восстановил каноничность патриархов УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария - решение Синода
Вселенский патриархат канонически восстановил патриархов Украинской православной церкви Киевского патриархата и УАПЦ Филарета и Макария в соответствии с их чином.
Об этом говорится в решении по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата, опубликованном на сайте патриархата.
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«Принять и рассмотреть ходатайство об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малеты и их последователей, которые оказались в схизме не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха, которые получили такое обращение иерархов и других священнослужителей из всех автокефальных церквей», - говорится в решении.
Таким образом, согласно решению, «вышеупомянутые канонически восстанавливались до их иерархического или священнического чина, и их верные были восстановлены для общения с церковью».