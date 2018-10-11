Вселенский патриархат восстановил каноничность патриархов УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария - решение Синода

Согласно решению, их верные были восстановлены для общения с церковью.

Вселенский патриархат канонически восстановил патриархов Украинской православной церкви Киевского патриархата и УАПЦ Филарета и Макария в соответствии с их чином.

Об этом говорится в решении по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата, опубликованном на сайте патриархата.

Читайте такжеВселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины - решение Синода

«Принять и рассмотреть ходатайство об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малеты и их последователей, которые оказались в схизме не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха, которые получили такое обращение иерархов и других священнослужителей из всех автокефальных церквей», - говорится в решении.

Таким образом, согласно решению, «вышеупомянутые канонически восстанавливались до их иерархического или священнического чина, и их верные были восстановлены для общения с церковью».