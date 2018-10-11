Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины - решение Синода

Об этом сказано в решении по результатам заседания Синода Вселенского патриархата.

Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

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Об этом сказано в решении по результатам заседания Синода Вселенского патриархата, опубликованном на сайте патриархата.

«Продолжить уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат продолжает предоставление автокефалии церкви Украины», - говорится в решении.

Как сообщал УНИАН, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Справка УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.