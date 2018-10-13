Украинская армия надежно держит оборону и останавливает агрессора на Донбассе - президент
Президент Петр Порошенко заявляет, что украинская армия локализовала конфликт на Донбассе, держит оборону и останавливает агрессора.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на торжествах по случаю посвящения в курсанты первокурсников Херсонской государственной морской академии.
Президент подчеркнул, что «Украина, наконец, имеет армию, которая способна остановить агрессора». Он отметил, что вчера убедился в этом на Донбассе во время военных учений, в ходе которых ВМС на побережье Азовского моря с применением бронетехники, истребителей, бомбардировщиков, штурмовых ударных вертолетов, морской пехоты, сил Нацгвардии и пограничников отражали нападение условного противника.
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«Они продемонстрировали очень высокий профессионализм», - подчеркнул глава государства.
Порошенко также отметил, что вчера побывал в Широкино, в 650 метрах от вражеских позиций, где морские пехотинцы держат оборону и останавливают агрессора.
«Армия, которая освободила большую часть территории Донбасса, оккупированной весной 2014 года, армия, которая локализовала конфликт, является залогом возвращения политико-дипломатическим путем Донбасса в Украину и Украины - на Донбасс», - подчеркнул президент.
По словам главы государства, создание сильной армии является долгом перед грядущими поколениями украинцев.