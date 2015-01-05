Розенко утверждает, что Украина не выплачивает пенсии террористам "ЛНР"

Информация председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля о том, что Украина финансирует, а в частности выплачивает пенсии «террористам ЛНР» не подтвердилась. Об этом в эфире Радио Свобода заявил министр социальной политики Павел Розенко.

«Два дня после праздничных стоит весь Пенсионный фонд на ушах, а информация не подтверждается. Из 14 человек, которые по мнению Луганской ОГА работают на «ЛНР» и получают пенсию, два человека не являются пенсионерами, для 11 человек такая пенсионная выплата закончилась еще 2 месяца назад после вступления в силу соответствующего закона. 1 человек требует более серьезной проверки. Он зарегистрирован как переселенец. Если соответствующие органы (МВД, Государственная миграционная служба или СБУ) подтвердят, что он не является переселенцем и работает на «ЛНР», то такую выплату немедленно прекратят», - отметил министр.

Он высказал пожелание, чтобы органы местной и центральной власти общались не через СМИ, а напрямую, чтобы в дальнейшем таких недоразумений не возникало.

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«Хотел бы, чтобы органы власти работали более слаженно, переписывались между собой не через СМИ. Чтобы не возникала такая ситуация, когда обнародуется список фамилий на сайте Луганской ОГА некий перечень фамилий, которые якобы сотрудничают с «ЛНР», а информация не подтверждается».

Ранее в сообщении на своем сайте председатель Луганской ОГА привел 14 фамилий «чиновников» группировки «ЛНР», которых, по его словам, далее финансирует Украина. В то же время Москаль добавил, что «на самом деле их гораздо больше».