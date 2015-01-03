Москаль обнародовал список «деятелей ЛНР», которым Украина продолжает платить пенсии
Чиновники "ЛНР" зарегистрировались на неоккупированной территории и получают пенсии
Большое количество самозванцев самопровозглашенной Луганской народной республики, которые работают в так называемых марионеточных министерствах и представительствах на оккупированной боевиками части Луганской области, сумели зарегистрироваться на контролируемой Украиной территории и получают отсюда пенсии.
Об этом заявил председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
«Несмотря на катастрофическую нехватку средств в госбюджете и провозглашенную правительством жесткую экономию, Украина продолжает финансировать террористов ЛНР, выплачивая им пенсии, - говорит Москаль.
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На сайте председателя ОГА разместили список "некоторых из деятелей так называемой "ЛНР", которые до сих пор получают украинские пенсии:
Колтунова Ольга Алексеевна - заместитель министра МВД ЛНР;
Афанасьева Наталья Владимировна - заместитель министра МВД ЛНР;
Пащенко Юрий Алексеевич - начальник народной милиции г. Первомайск;
Марков Игорь Васильевич - сотрудник МВД ЛНР;
Месяц Николай Федорович - сотрудник МВД ЛНР;
Шестов Алексей Васильевич - сотрудник МВД ЛНР;
Васильева Татьяна Дмитриевна - сотрудница МВД ЛНР;
Ткаченко Константин Викторович - сотрудник МВД ЛНР;
Пудов Александр Александрович - сотрудник криминального блока МВД ЛНР;
Троян Юрий Викторович - сотрудник МВД ЛНР;
Радченков Сергей Валерьевич - начальник дежурной части штаба МВД ЛНР;
Говорова Анна Викторовна - работница военной комендатуры ЛНР;
Петрулин Виктор Васильевич - сотрудник военной комендатуры ЛНР;
Колодко Владимир Николаевич - начальник криминальной милиции Ленинского РО МВД ЛНР.
«Это лишь некоторые из деятелей ЛНР, на самом деле их гораздо больше. И никаких шагов для прекращения их финансирования Украина почему-то не делает», - говорится в сообщении Москаля.