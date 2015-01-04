В Станице Луганской идут бои между силами АТО и боевиками - Москаль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

По его данным, в Станице Луганской вчера утром произошло столкновение украинских силовиков с боевиками, также поселок несколько раз обстреляли из минометов. Системы жизнеобеспечения не повреждены и работают в обычном режиме.

По состоянию на 10.00 сегодняшнего дня в Станице Луганской все еще продолжаются перестрелки с применением крупнокалиберных пулеметов и автоматов.

Читайте такжеВ Донецке "казаки" и боевики ведут беспорядочные перестрелки – ИСКроме того, Москаль сообщил, что в течение вчерашнего дня и минувшей ночи террористы «ЛНР» восемь раз обстреляли контролируемую Украиной территорию Луганской области (для сравнения - за предыдущие сутки обстрелов было 12). «Горячие точки» - Станица Луганская и Крымское Новоайдарского района. Значительных разрушений инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения нет.

В других «горячих точках» на контролируемой Украины территории Луганской области (Чернухино, Трехизбенка, Счастье) пока сохраняется огневая тишина.

Как сообщал УНИАН, за прошедшую ночь боевики 10 раз атаковали позиции сил АТО.