Die Welt: Путин делает ставку на союз диктаторов

Об этом сообщает Нандо Зоммерфельдт в своей статье «Путин делает ставку на союз диктаторов», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Владимир Путин, разумеется, представлял себе это по-другому. Создание Евразийского экономического союза в последние годы было для него крайне важным делом. Мощный противовес Европейскому Союзу должен был быть создан на долгий срок.

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1 января 2015 года договор о Евразийском союзе – в составе России, Белоруссии и Казахстана – официально вступил в силу. Но экономический район, в котором проживают 170 миллионов человек, уже давно не был так слаб.

Поскольку Россия, которая доминирует в Союзе с 84 процентами населения и почти 90 процентами валового внутреннего продукта, переживает худший экономический кризис за многие годы и находится на начальном этапе рецессии.

Авторитарный триумвират

Союз с ведомствами в столицах государств-членов обеспечит свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Запад обвиняет Россию в желании с помощью бывших советских республик восстановить СССР под руководством Москвы – такие обвинения Кремль отвергает. Президент Путин считает ЕврАзЭС ответом на расширение ЕС в Восточной Европе.

Члены-основатели подписали договор в мае 2014 года. Присоединение Республики Армения уже ратифицировано и вступит в силу в эту пятницу. Присоединение центрально-азиатской республики Кыргызстан запланировано на 1 мая.

Нынешний триумвират является объединением трех лидеров, которые сейчас не считаются настоящими демократами. В то время как многочисленные критики президента Беларуси Александра Лукашенко часто называют его последним диктатором Европы, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на протяжении почти 25 лет решает судьбу центрально-азиатской страны.

Вряд ли еще какой-нибудь государственный деятель в мире так же определяет нацию, как 74-летний политик, состояние семьи которого сейчас составляет миллиард долларов, во многом благодаря богатству ресурсов Республики Казахстан. В сравнении с этим, Владимир Путин кажется ярым сторонником демократии.

На самом деле, Украина тоже должна была стать членом союза

Очень авторитарные характеры президентов являются одной из причин, почему альянс не имеет высокой экономической и политической значимости. Поскольку Назарбаев является одним из немногих лидеров бывшей советской республики, которому Путин практически ничего не может сказать. Власть Москвы редко достает до столицы Казахстана Астаны.

А также с белорусским коллегой Александром Лукашенко, у главы Кремля не самые теплые отношения. Несколько недель назад, между ними были серьезные разногласия, которые до сих пор не решены в полной мере.

Россия обвинила своего западного соседа в саботаже запрета на импорт западных продуктов питания. Суть обвинения: Беларусь импортирует западные продукты, упаковывает их по-новому, а затем экспортирует их как собственные [продукты] в Россию. В связи с этим, Путин существенно сократил импорт из соседней страны, на что Лукашенко отреагировал очень сердито: «Что за поведение? У меня складывается впечатление, что на примере Беларуси хотят преподать урок остальным», цитировали его. «Но мы не щенки, чтобы нас за шиворот водить. Одним словом, Евразийский союз вступает в силу. Как можно тогда ограничивать торговлю?»

Для создания Евразийского экономического союза изначально предполагался еще один член-учредитель. Для президента России Владимира Путина всегда было очень важно, убедить основного партнера - Украину – стать участницей союза. Этой цели ему, как известно, достичь не удалось.