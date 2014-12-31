Путин признан "Человеком года" за превращение РФ в центр коррупции и бандитизма

Журналистский проект по расследованию коррупции (OCCRP) назвал российского президента Владимира Путина "Человеком года-2014" за его достижения по созданию условий для развития организованной преступности. Об этом сообщается на сайте организации, пишет «Немецкая волна».

Как отмечается в мотивировке, лидер РФ был отмечен за превращение страны в центр по отмыванию денег, распространение сферы влияния преступных группировок на Крым и Донбасс, а также провал антикоррупционной работы и использование криминальных группировок как части государственной политики.

Читайте такжеПутин поздравил с Новым годом князя Монако, но "пропустил" Порошенко

"Он (Владимир Путин) был настоящим новатором в работе с оргпреступностью. Он создал военно-индустриально-политико-криминальный комплекс для отстаивания интересов России и Путина. Мне кажется, Путин считает, что эти интересы совпадают", - прокомментировал итоги года редактор OCCRP Дрю Салливан. Он отметил, что связи криминальных группировок с властями существуют по всему миру, однако Путину удалось институционализировать это явление. "Годами Путин создавал буферные государства под управлением бандитских группировок - такие, как Приднестровье, Осетия, Абхазия, а теперь Крым и Донбасс", - пояснил Салливан.

Читайте такжеРоссийские журналисты смонтировали универсальное новогоднее обращение Путина

Кроме того, в отчете OCCRP отмечается закрытие СМИ и гражданских объединений, которые расследуют случаи коррупции в России. Как указывает организация, текущий год российские власти завершили "с иронией": признав оппозиционера Алексея Навального виновным в коррупции.