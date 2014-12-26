СМИ: Началась "активная фаза" обмена пленными

Об этом заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в Киеве в пятницу, сообщает Украинская служба BBC.

"Мы вышли на активную фазу реализации операции по передаче пленных ... поэтому мы не комментируем непосредственно до получения результатов. Я думаю, что в течение нескольких часов мы сможем проинформировать общественность, а прежде всего семьи, что операция завершена", - сказал Лубкивский.

Читайте такжеВ СНБО не спешат раскрывать подробности процесса освобождения украинцев из плена боевиковТем временем, ТАСС сообщает, что террористы «Донецкой народной республики» повезли на Ясиноватский блокпост украинских военнопленных для обмена на своих соратников.

Пленные находятся в трех автобусах примерно по 40 человек в каждом. Колонну сопровождают около 20 автомашин, включая представителей ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Лубкивский заявил, что на переговорах в Минске 24 декабря боевики согласились передать 150 пленных украинских военных в обмен на своих 225.

Ранее в СБУ заявляли, что боевики не спешат с обменом заложниками.

В то же время, по последним данным Службы безопасности, в плену у боевиков на Донбассе остаются 684 человека.