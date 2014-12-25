В СБУ подтвердили договоренность с террористами об обмене пленными
23:48, 25 декабря 2014Политика
0
Служба безопасности Украины подтверждает, что в настоящее время сохраняетсядоговоренность об обмене 225 сепаратистов на 150 украинских военнослужащих, удерживаемых боевиками.
В СБУ подтвердили договоренность об обмене пленными / УНИАН
Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, передает "Громадське.ТБ".
"Могу сказать, что убрали последние несоответствия по обмену пленными. Будет 150 на 225", - заявил он.
Читайте такжеГлаварь боевиков "ДНР" заявил, что в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех"
При этом Лубкивский отметил, "что касается 150-ти пленных, содержащихся боевиками, то эта цифра не окончательная".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter