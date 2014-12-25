В СБУ подтвердили договоренность с террористами об обмене пленными

Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, передает "Громадське.ТБ".

"Могу сказать, что убрали последние несоответствия по обмену пленными. Будет 150 на 225", - заявил он.

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При этом Лубкивский отметил, "что касается 150-ти пленных, содержащихся боевиками, то эта цифра не окончательная".