Столтенберг: Украину до вступления в НАТО ждет большая работа

НАТО не собирается в ближайшее время начать процесс, направленный на принятие Украины в Североатлантический альянс. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, 23 декабря, в интервью норвежскому телеканалу NRK, прокомментировав решение Верховной рады об отказе Украины от внеблокового статуса, сообщает DW.

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По словам Столтенберга, Украине предстоит немало сделать, перед тем как поставить вопрос о вхождении в НАТО. "Нынешнее руководство страны само заявляло о необходимости провести серьезные реформы в обороне, в сфере борьбы с коррупцией и госуправления, прежде чем они смогут подать заявку на членство", - заявил глава альянса.

При этом он отказался прогнозировать, как долго может продолжаться процесс реформирования, лишь отметив, что, по оценкам самих украинцев, пройдет минимум шесть лет, прежде чем страна будет готова подать заявку на вступление в НАТО.

Столтенберга не пугает, что решение Верховной рады может привести к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. По его мнению, только у украинского народа есть право решать вопрос о принадлежности к НАТО.

"Это основной принцип - все страны имеют суверенное право решать, членом какого альянса, обеспечивающего их безопасность, они хотят стать. И другие страны не могут помешать Украине осуществить свой выбор", - заявил Йенс Столтенберг.

При этом он отметил, что НАТО весьма серьезно подходит к вопросу о принятии новых членов, поскольку организация безопасности стран, входящих в альянс, основывается на базовом принципе "один за всех и все за одного".