НАТО создаст в Грузии учебный центр
05:35, 03 декабря 2014Мир
1 0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс будет содействовать созданию на территории Грузии учебного центра, в работе которого примут участие инструкторы североатлантического блока.
REUTERS
Об этом Столтенберг заявил после встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе, сообщает официальный сайт организации.
"Мы будем направлять экспертов из НАТО для консультации по таким вопросам, как военное обучение и военная реформа. И мы будем способствовать строительству нового учебного центра Грузия-НАТО с инструкторами НАТО", - сказал Столтенберг.
Читайте такжеСМИ: НАТО усилит сотрудничество с Украиной
На встрече главы МИД стран НАТО обсудили ход реализации решений, принятых на саммите альянса в Уэльсе в сентябре этого года. Среди этих решений было принятие пакета расширения сотрудничества с Грузией, в том числе создание учебного центра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter