НАТО создаст в Грузии учебный центр

Об этом Столтенберг заявил после встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе, сообщает официальный сайт организации.

"Мы будем направлять экспертов из НАТО для консультации по таким вопросам, как военное обучение и военная реформа. И мы будем способствовать строительству нового учебного центра Грузия-НАТО с инструкторами НАТО", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеСМИ: ​НАТО усилит сотрудничество с Украиной

На встрече главы МИД стран НАТО обсудили ход реализации решений, принятых на саммите альянса в Уэльсе в сентябре этого года. Среди этих решений было принятие пакета расширения сотрудничества с Грузией, в том числе создание учебного центра.