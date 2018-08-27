Штепа заявила, что Маккейн возглавлял ее "расстрельный список виновных в начале войны"

Скандальная Штепа, которую в 2017 году выпустили из-под стражи под домашний арест, обвинила скончавшегося в США друга Украины Маккейна в "начале войны".

Артем Вивдич, координатор «Сильных громад Донетчины», 26 августа написал на своей странице в Facebook, что удалил из «друзей» тех, кто радовался смерти Джона Маккейна. Одиозная экс-мэр Славянска Неля Штепа не смогла оставить этот пост без комментария.

Она сообщила, что составила собственный «расстрельный список», который включает 72 человека. Первые две позиции из списка были названы: возглавляет его Джон Маккейн, на втором месте - Александр Турчинов. Затем Штепа удалила комментарий, но его скриншот остался.

Как сообщал УНИАН, в марте Штепа завела кулинарный блог, пока ее защитники в девятый раз сменили судей. Одним из первых ее рецептов был "кекс сказочный".

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Штепа была арестована после освобождения Славянска летом 2014 года. Она провела в СИЗО города Харькова три года. Однако в 2017 году ей изменили меру пресечения на домашний арест.

Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.