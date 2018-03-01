Кекс сказочный: Штепа ведет кулинарный блог, пока ее защитники в девятый раз сменили судей

В Харькове в ходе процесса по делу Штепы был отведен уже девятый состав коллегий судей, рассмотрение производства начнется с самого начала. Она тем временем делится в Facebook рецептами.

В Харькове суд удовлетворил отвод двух членов коллегии судей по делу экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы, рассмотрение производства начнется с самого начала. Соответствующее решение 28 февраля принял Октябрьский райсуд Харькова.

По сведениям прокуратуры, отвод председательствующему судье Денису Чижиченко и запасному судье Натальи Васильевой заявили адвокаты Штепы. Защитники аргументировали необходимость отстранения Чижиченко тем, что он рассматривал жалобу следственно арестованной Штепы на ее условия содержания в СИЗО. Ходатайство в отношении Васильевой было аргументировано тем, что она является переселенкой из Луганска, поэтому этот факт может позволить оказывать на нее давление.

Читайте такжеШтепа отказалась уезжать на оккупированный Донбасс по обмену пленными – омбудсменОба отвода удовлетворены, поэтому из-за неполной коллегии судей слушания будет начинаться сначала. В ближайшее время должен состояться новое перераспределение производства. Дата заседания будет определена после перераспределения.

В свою очередь один из адвокатов Штепы Александр Тананакин в Facebook написал, что сегодня был отведен девятый состав коллегий судей, которые за все время слушали дело экс-мэра в Харькове.

Между тем, с недавних пор Штепа ведет в Facebook рубрику "Готовим с Нелей Штепой". По ее словам, кулинария – это увлечение для души, а в ее кулинарной книге - около 10 тысяч рецептов. Штепа уже поделилась с аудиторией рецептами рисовой каши с тыквой, чебуреков, пельменей, блинов и "кекса сказочного".

Справка УНИАН. Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.