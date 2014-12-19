Семенченко объяснил, зачем расхаживал среди боевиков "ДНР" в захваченной ДонОГА (видео)

Видео с участием народного депутата появилось в сети еще в начале марта, но активно распространять его начали 18-19 декабря 2014 года, сообщает НВ.

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По словам Семенченко, после киевского Майдана в Донецке была создана Самооборона Майдана.

"Я, как член Самообороны Майдана, заходил в захваченные здания. Я приходил на эти митинги, смотрел и видел, как милиция расступается, и пропускает митингующих. Я фиксировал факты, о том, что милиция действительно вела себя предательски. Мы были там инкогнито", - рассказал народный депутат.